В Петрозаводске за день произошло два пожара

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Возгорание произошло в жилом доме и мусорном контейнере 6 марта, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В 12.47 на ул. Нойбранденбургской, 3 к произошел пожар в жилом доме. В результате повреждено имущество одной из квартир на площади 0,1 кв м.
В 22.14 на ул. Балтийской, 29 загорелся пластиковый мусорный контейнер. Площадь повреждения составила 1 кв м.
Погибших и пострадавших на пожарах нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
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