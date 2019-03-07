В Петрозаводске за день произошло два пожара

Возгорание произошло в жилом доме и мусорном контейнере 6 марта, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 12.47 на ул. Нойбранденбургской, 3 к произошел пожар в жилом доме. В результате повреждено имущество одной из квартир на площади 0,1 кв м.

В 22.14 на ул. Балтийской, 29 загорелся пластиковый мусорный контейнер. Площадь повреждения составила 1 кв м.

Погибших и пострадавших на пожарах нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.