В Петрозаводске за день сгорело более 600 кв м мусора

Пожары произошли на трех улицах города, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 10.38 на ул. Новосулажгорской произошел пожар на открытой территории. В результате был уничтожен мусор на площади 200 кв м. В 11.46 на Шуйском шоссе сгорел мусор на площади 400 кв м.

В 19.44 горел мусор на площади 3 кв м на ул. Профсоюзов.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.