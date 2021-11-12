В Петрозаводске за неделю выявлено более 160 нарушений при уборке дворов от снега и наледи

Сотрудники «Службы заказчиков» проверили зимнее содержание более 300 дворов в столице Карелии.

Специалисты инспектировали петрозаводские дворы с 6 по 14 декабря. Они посетили более 300 многоквартирных домов и дворов. Сотрудники «Службы заказчиков» за это время выявили более 160 нарушений. В первую очередь они касаются уборки снега, ледяных образований во дворах и на кровлях домов, сообщили в администрации города.

По словам руководителя МКУ «Служба заказчика» Вячеслава Пухача, в адрес управляющих организаций направлены уведомления о необходимости оперативного устранения выявленных нарушений. Если ситуация не будет исправлена, информацию передадут в Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору для принятия мер административного воздействия.

В мэрии напомнили, что сообщить о плохом качестве уборки дворов горожане могут в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону — 051, в Госкомитет республики по строительному, жилищному и дорожному надзору по телефону: (814-2) 76-99-87 или в управление жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства комитета ЖКХ администрации по телефону: (814-2) 70-61-21.

Ранее Госкомитет просил водителей Карелии убирать свои автомобили из дворов на время уборки снега.