В Петрозаводске за полтора часа на одной улице автомобили сбили двух детей

Дети катались на велосипедах на Скандинавском проезде 17 июня, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 20.49 во дворе дома №6А по Скандинавскому проезду 21-летний водитель, управляя незарегистрированным автомобилем ВАЗ, совершил наезд на 6-летнего велосипедиста. Ребенок выехал на проезжую часть из-за припаркованного автмобиля.

В результате ДТП ребенок получил травмы, ему была оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что аналогичный случай произошел в 19.20 на Скандинавском пр., 4. Под колесами автомобиля оказался 7-летний велосипедист.