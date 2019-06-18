В Петрозаводске за полтора часа на одной улице автомобили сбили двух детей

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Дети катались на велосипедах на Скандинавском проезде 17 июня, сообщили в ГИБДД Карелии.
В 20.49 во дворе дома №6А по Скандинавскому проезду 21-летний водитель, управляя незарегистрированным автомобилем ВАЗ, совершил наезд на 6-летнего велосипедиста. Ребенок выехал на проезжую часть из-за припаркованного автмобиля.
В результате ДТП ребенок получил травмы, ему была оказана медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что аналогичный случай произошел в 19.20 на Скандинавском пр., 4. Под колесами автомобиля оказался 7-летний велосипедист.
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