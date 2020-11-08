В Петрозаводске за выходные 13 водителей-нарушителей отстранены от управления

За два дня остановлены 6 пьяных водителей и 7 без прав, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В минувшие выходные сотрудниками Госавтоинспекции Петрозаводска от управления транспортными средствами отстранены 13 водителей: 6 - в состоянии опьянения, 7 - не имели права управления.

Водителей, севших за руль нетрезвыми, ожидает административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

За управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, предусмотрен административный штраф в размере до 15 тысяч рублей!