В Петрозаводске задержали мужчину, не оплатившего счет

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Сотрудники кафе заметили мужчину, ранее не расплатившегося, сообщили в Росгвардии Карелии.
Вечером 10 декабря сигнал тревоги поступил с объекта, расположенного на Берёзовой аллее. Работники кафе указали сотрудникам вневедомственной охраны на гражданина, которого хорошо запомнили три недели назад, когда он ушёл, не оплатив счёта. Причинённый ущерб составил более тысячи рублей.
Мужчину задержали и передали в полицию.
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