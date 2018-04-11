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Новости. Криминал
15:29, 11 Апреля 2018

В Петрозаводске замерзшие гости обокрали приютившую их женщину

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Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу денег у пожилой жительницы Петрозаводска, сообщает МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратилась 63-летняя женщина, у которой похитили 20 тысяч рублей. Незадолго до преступления пенсионерка у своего подъезда встретила двух мужчин, которые пожаловались, что замерзли. Женщина пригласила их к себе домой, напоила чаем, а потом на столе появилось и спиртное. Все трое выпили, а когда алкоголь закончился, хозяйка достала деньги для продолжения застолья.

Затем женщина уснула, а когда очнулась, увидела, что гости уходят. Пропажу денежных средств потерпевшая обнаружила спустя несколько часов. Кто были ее недавние гости, она не знала.

Это выяснили сотрудники полиции. Они установили и подозреваемого в краже денег. Им оказался 33-летний мужчина, проживающий по соседству с заявительницей. Он рассказал, что пока никто не видел, забрал из копилки деньги и потратил их на продукты и спиртное. Мужчина раскаялся в содеянном и возместил причиненный ущерб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

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