В Петрозаводске заработали кафе (ФОТО)

Глава республики Артур Парфенчиков с 6 июня разрешил предприятиям общепита возобновить работу в период пандемии.

С сегодняшнего дня в Карелии открылись кафе, рестораны и столовые. Напомним, исключением стали заведения, расположенные в Беломорском и Олонецком районах, где обстановка с распространением коронавируса остается более тревожной.

Как сообщили горожане не все заведения общепита открыты в Петрозаводске. У кого-то остался самовывоз, кто-то работает через окно раздачи и внутрь не пускает.

Вероятно, не все успели подготовиться к работе в новых условиях.





Владельцы заведений общепита обязаны соблюдать меры безопасности.

"В частности, между столами должны быть установлены защитные перегородки, если их нет, то столы должны находиться на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга. Защитные экраны также обязательны на барных стойках, в кассовых зонах, в зонах выдачи продуктов питания и напитков. В помещениях должны быть оборудованы места для дезинфекции рук. При посещении кафе или ресторана посетители должны находиться в маске, и снимать ее только во время приема пищи. Соблюдение социальной дистанции также обязательно. Персонал может работать исключительно в масках и перчатках, а также обязательно в защитных очках или лицевых экранах", – написал 5 июня на своей странице "ВКонтакте" глава Карелии.