В Петрозаводске завершены работы по благоустройству двух дворов

Дворы благоустроили в микрорайоне Ключевая, сообщили в администрации города.

Завершена реализация двух проектов на улице Антонова, 6А и на улице Репникова, 3. Там выполнено асфальтирование, установлены урны и скамейки, устроено освещение и парковки, снесены деревья. Сейчас специалисты принимают работы.

Благоустройство 41 дворовой территории в городе продолжается. Так, устанавливается освещение возле 16 многоквартирных домов, на 11 дворовых территориях снесены деревья, на 14 объектах идет асфальтирование.

По остальным территориям управляющие компании закупают необходимое оборудование. Всего этим летом будут благоустроены территории 71 многоквартирного дома.

Ранее глава Петрозаводска проинспектировала ход работ по благоустройству дворов и ремонту фасадов зданий в центре города.