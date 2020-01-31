В Петрозаводске желающие поздравить именинника превратили его машину в открытку (ФОТО)

Оригинальное поздравление с днем рождения получил житель столицы Карелии.

В паблике "Подслушано в ПТЗ" появились фото расписанной машины, припаркованной на Бульваре Интернационалистов. Водителя автомобиля поздравили с днем рождения, оставив поздравления на кузове.

"С днем рождения. Мы тебя любим", - написали на иномарке синей краской или маркером желающие поздравить именинника.

Оценил ли подарок житель Древлянки неизвестно. Но авторы фото назвали это "очень хорошим поздравлением".

Напомним, в прошлом году пьяный петрозаводчанин разломал банкомат ради дружбы.