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В Петрозаводске желающие поздравить именинника превратили его машину в открытку (ФОТО)

Новости. Общество
12:51, 01 Февраля 2020
фото: vk.com/podslushanovptz
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Оригинальное поздравление с днем рождения получил житель столицы Карелии.

В паблике "Подслушано в ПТЗ" появились фото расписанной машины, припаркованной на Бульваре Интернационалистов. Водителя автомобиля поздравили с днем рождения, оставив поздравления на кузове.

"С днем рождения. Мы тебя любим", - написали на иномарке синей краской или маркером желающие поздравить именинника.

Оценил ли подарок житель Древлянки неизвестно. Но авторы фото назвали это "очень хорошим поздравлением".

Напомним, в прошлом году пьяный петрозаводчанин разломал банкомат ради дружбы.

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