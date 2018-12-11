В Петрозаводске женщина обокрала коллегу

Новости по теме
Загрузка...
В полицию Петрозаводска обратилась 50-летняя женщина с заявлением о краже денег, сообщили в МВД Карелии.
Заявительница рассказала, что у неё из сумки было похищено 10 тысяч рублей. Женщина пояснила, что работает кассиром в магазине, во время смены личные вещи оставляет в подсобном помещении. В конце смены она и обнаружила пропажу наличности.
Сотрудники полиции установили подозреваемую, 19-летнюю петрозаводчанку. Она знакома с потерпевшей, так как работает в той же торговой точке.
По версии правоохранителей, в тот она день похитила из сумки деньги, когда никого не было рядом, а затем ушла. Впоследствии девушка потратила похищенные средства на продукты питания.
На подозреваемую завели уголовное дело. Она частично возместила ущерб.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
05.12.2018, 12:17
06.12.2018, 10:26
05.12.2018, 17:49
09.12.2018, 18:15
04.12.2018, 16:05
Аналитика
10.12.2018 15:35
Обществоведение
В городском совете подвели первые результаты программы "Безопасный Петрозаводск" и рассказали о дальнейших планах по благоустройству города с помощью предложений жителей карельской столицы.
07.12.2018 12:37
06.12.2018 10:26
04.12.2018 10:51
03.12.2018 10:45
Чтиво
07.12.2018 15:50
Без политики
В преддверие новогодних праздников хочется купить подарки всем, кого любишь, и именно в такие моменты хочется иметь возможность хоть где-то сэкономить.
06.12.2018 13:24
04.12.2018 16:05
30.11.2018 14:54
Медиа
10.12.2018 10:39
Опрос
Сколько вы готовы потратить на подготовку к Новому году?
Комментарии