В Петрозаводске женщина обокрала коллегу

В полицию Петрозаводска обратилась 50-летняя женщина с заявлением о краже денег, сообщили в МВД Карелии.

Заявительница рассказала, что у неё из сумки было похищено 10 тысяч рублей. Женщина пояснила, что работает кассиром в магазине, во время смены личные вещи оставляет в подсобном помещении. В конце смены она и обнаружила пропажу наличности.

Сотрудники полиции установили подозреваемую, 19-летнюю петрозаводчанку. Она знакома с потерпевшей, так как работает в той же торговой точке.

По версии правоохранителей, в тот она день похитила из сумки деньги, когда никого не было рядом, а затем ушла. Впоследствии девушка потратила похищенные средства на продукты питания.

На подозреваемую завели уголовное дело. Она частично возместила ущерб.