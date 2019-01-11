В Петрозаводске женщина пинцетом лишила соседа 50 тысяч рублей

В полицию Петрозаводска обратился 32-летний горожанин с заявлением о краже денег, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина пояснил, что снимает квартиру вместе с бывшей коллегой, однако та отрицает свою причастность к краже.

В ходе беседы с сотрудниками уголовного розыска 33-летняя соседка потерпевшего дала признательные показания. Она знала, что мужчина хранит деньги в закрытой на ключ шкатулке в серванте.

Когда его не было дома, женщина пинцетом достала через щель купюры, после чего поставила шкатулку на место. Впоследствии гражданка отдала долги, а часть похищенных средств отправила родителям.

На женщину завели уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.