В Петрозаводске женщина пинцетом лишила соседа 50 тысяч рублей

Новости по теме
Загрузка...
В полицию Петрозаводска обратился 32-летний горожанин с заявлением о краже денег, сообщили в МВД Карелии.
Мужчина пояснил, что снимает квартиру вместе с бывшей коллегой, однако та отрицает свою причастность к краже.
В ходе беседы с сотрудниками уголовного розыска 33-летняя соседка потерпевшего дала признательные показания. Она знала, что мужчина хранит деньги в закрытой на ключ шкатулке в серванте.
Когда его не было дома, женщина пинцетом достала через щель купюры, после чего поставила шкатулку на место. Впоследствии гражданка отдала долги, а часть похищенных средств отправила родителям.
На женщину завели уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
09.01.2019, 15:08
07.01.2019, 16:16
09.01.2019, 10:33
Аналитика
Сегодня 12:14
Политкухня
Политолог Олег Реут работал наблюдателем на выборах в Армении и рассказал, чем они отличаются от российских.
Сегодня 09:30
09.01.2019 15:08
09.01.2019 11:15
09.01.2019 10:20
Чтиво
Сегодня 15:22
Личное мнение
Когда россияне смогут выбраться из временной петли?
29.12.2018 16:11
29.12.2018 11:05
Медиа
10.01.2019 14:36
Опрос
Где и как вы провели новогодние каникулы?
Комментарии