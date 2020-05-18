В Петрозаводске женщина осталась без подарка из-за пьянства мужа за рулем (ВИДЕО)

Нетрезвого водителя остановили утром 19 мая около филармонии, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
В 6.30 дежурному ГИБДД поступило сообщение от петрозаводчанина, который заметил пьяного водителя за рулем Kia Rio.
Автоинспекторы обнаружили автомобиль, схожий по ориентировке, на перекрестке проспекта К.Маркса и улицы Правды.
Медосвидетельствование подтвердило состояние опьянения у 30-летнего водителя.
Выяснилось, что накануне мужчина купил автомобиль для жены. Подарок отправился на штрафстоянку.
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем.
Ранее пьяный водитель устроил групповое ДТП в Петрозаводске.
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