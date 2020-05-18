В Петрозаводске женщина осталась без подарка из-за пьянства мужа за рулем (ВИДЕО)

Нетрезвого водителя остановили утром 19 мая около филармонии, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В 6.30 дежурному ГИБДД поступило сообщение от петрозаводчанина, который заметил пьяного водителя за рулем Kia Rio.

Автоинспекторы обнаружили автомобиль, схожий по ориентировке, на перекрестке проспекта К.Маркса и улицы Правды.

Медосвидетельствование подтвердило состояние опьянения у 30-летнего водителя.

Выяснилось, что накануне мужчина купил автомобиль для жены. Подарок отправился на штрафстоянку.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем.

Ранее пьяный водитель устроил групповое ДТП в Петрозаводске.