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В Петрозаводске женщина осталась без подарка из-за пьянства мужа за рулем (ВИДЕО)

Новости. Общество
12:31, 19 Мая 2020
фото: © ГИБДД Петрозаводска
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Нетрезвого водителя остановили утром 19 мая около филармонии, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В 6.30 дежурному ГИБДД поступило сообщение от петрозаводчанина, который заметил  пьяного водителя за рулем Kia Rio.

Автоинспекторы обнаружили автомобиль, схожий по ориентировке, на перекрестке проспекта К.Маркса и улицы Правды.

Медосвидетельствование подтвердило состояние опьянения у 30-летнего водителя.

Выяснилось, что накануне мужчина купил автомобиль для жены. Подарок отправился на штрафстоянку. 

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем.

Ранее пьяный водитель устроил групповое ДТП в Петрозаводске.

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