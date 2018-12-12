В Петрозаводске женщина попала под машину

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Автомобиль наехал на 34-летнюю женщину на улице Профсоюзов, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
ДТП произошло 11 декабря в 19.36. на ул. Профсоюзов, 22.
Водитель Renault Clio совершил наезд на женщину 1984 года рождения, пересекавшую проезжую часть дороги в неустановленном для пешеходов месте, в зоне видимости нерегулируемого перекрестка.
Женщина пострадала. Ее доставили в БСМП.
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