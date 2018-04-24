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Новости. Криминал
11:22, 24 Апреля 2018

В Петрозаводске женщина украла чужой автомобиль и сдала его на металлолом

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Петрозаводчанка подозревается в краже автомобиля в СКЗ, сообщает МВД Карелии.

В конце марта в отдел полиции Петрозаводска обратилась 39-летняя горожанка. С одной из улиц СКЗ пропала ее машина ВАЗ-2104, которая некоторое время не использовалась. Ущерб заявительница оценила в 80 тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемую. Ею оказалась 30-летняя петрозаводчанка. Она созналась в содеянном. Чтобы сдать чужую машину в пункт приема металла она вызвала эвакуатор, водителю которого сказала, что транспорт принадлежит ей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ. Фигурантке грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David
2018-04-24 12:08:43
Это авно наверное гнило во дворе мешая окружающим. Как только его утилизировали сразу нашелся хозяин.
Гость
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