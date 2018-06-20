В Петрозаводске женщина выбросилась из окна, пока ее кузен уродовал тело родной матери

Очередное зверское убийство произошло в столице Карелии.

Как сообщил "Столице на Онего" источник, в минувшие выходные в Петрозаводске произошло еще одно убийство. Ранее в городе был убит таксист.

По имеющейся информации, на Кукковке 26-летний петрозаводчанин повздорил с родной матерью, которая не дала ему денег, и убил ее. Более того, он изуродовал тело женщины так, что ее планируют хоронить в закрытом гробу.

Во время инцидента присутствовала племянница женщины. Она выбросилась из окна и получила тяжелые травмы.

По предварительным данным, злоумышленник сам пришел в полицию с явкой с повинной и дал признательные показания.

Пока в правоохранительных органах официально не комментируют данную информацию.