00:01, 20 Июня 2018
В Петрозаводске женщина выбросилась из окна, пока ее кузен уродовал тело родной матери
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Очередное зверское убийство произошло в столице Карелии.
Как сообщил "Столице на Онего" источник, в минувшие выходные в Петрозаводске произошло еще одно убийство. Ранее в городе был убит таксист.
По имеющейся информации, на Кукковке 26-летний петрозаводчанин повздорил с родной матерью, которая не дала ему денег, и убил ее. Более того, он изуродовал тело женщины так, что ее планируют хоронить в закрытом гробу.
Во время инцидента присутствовала племянница женщины. Она выбросилась из окна и получила тяжелые травмы.
По предварительным данным, злоумышленник сам пришел в полицию с явкой с повинной и дал признательные показания.
Пока в правоохранительных органах официально не комментируют данную информацию.
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