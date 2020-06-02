В Петрозаводске женщина зарезала мать возлюбленного и сожгла квартиру c телом убитой

Инцидент произошел в конце мая, сообщили в Следкоме Карелии.
По версии следствия, пьяная 26-летняя женщина, находясь в квартире своего сожителя в Петрозаводске, поссорилась с матерью возлюбленного и напала на нее с ножом.
От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась.
Злоумышленница, желая скрыть следы преступления, подожгла квартиру.
Обвиняемую заключили под стражу.
Ведется следствие.
Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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