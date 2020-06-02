В Петрозаводске женщина зарезала мать возлюбленного и сожгла квартиру c телом убитой

Инцидент произошел в конце мая, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, пьяная 26-летняя женщина, находясь в квартире своего сожителя в Петрозаводске, поссорилась с матерью возлюбленного и напала на нее с ножом.

От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась.

Злоумышленница, желая скрыть следы преступления, подожгла квартиру.

Обвиняемую заключили под стражу.

Ведется следствие.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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