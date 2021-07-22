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В Петрозаводске злодей вырвал бутылку элитного алкоголя из окровавленных рук жертвы

Новости. Криминал
11:39, 29 Июля 2021
фото: © Павел Бедняков/Известия

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Ранее судимый мужчина отобрал бутылку дорогого алкоголя у мужчины, который был травмирован и не смог отстоять спиртное от посягательств.

В петрозаводскую полицию поступило заявление о хищении бутылки крепкого алкоголя стоимостью 1 200 рублей от 40-летнего жителя города. Об этом информирует МВД.

По словам мужчины, вечером он с приятелем ждал подругу у магазина. В руках у него была бутылка напитка. В это время к нему подошел малознакомый мужчина. После небольшого разговора он начал угрожать, потом схватил заявителя за руку, пытаясь забрать бутылку. У того ранее была повреждена рука, и рана под воздействием силы закровоточила. Мужчина уступил злоумышленнику, а тот открыто похитил  спиртное. Заявитель направился домой, чтобы обработать рану, и позвонил в полицию.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска установили личность подозреваемого в грабеже.  Им оказался 29-летний ранее судимый петрозаводчанин. Мужчина признался, что выпил похищенный алкоголь.

В настоящее время он задержан. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации («Грабеж»).

Ранее сообщалось, что страсть к алкоголю толкнула рецидивиста в Карелии на грабеж.

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Комментарии

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кир
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Ранее судимые - герои дня. Надоело.
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