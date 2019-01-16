В пяти районах Карелии люди отказались погружаться в иордань

На территории республики для Крещенских купаний определены 16 специально оборудованных мест, сообщили в МЧС Карелии.

Во вторник 15 января состоялось межведомственное оперативное совещание под председательством замглавы Карелии по взаимодействию с правоохранительными органами Александра Пшеницына. На совещании рассмотрен вопрос готовности к обеспечению безопасности во время проведения крещенских купаний.

Как отметил Александр Пшеницын, на всей территории страны, в том числе и в республике, в ночь с 18 на 19 января по установившейся традиции проводятся Крещенские купания.

По данным органов местного самоуправления, для Крещенских купаний на территории Карелии определены 16 специально оборудованных мест в 11 муниципальных районах и 2 городских округах.

Ответственность за оборудование купелей, за безопасность проведения обрядовых купаний возлагается на организаторов проведения мероприятий, подавших заявки по проведению Крещенских купаний.

Обеспечивать правопорядок и безопасность Крещенских купаний будут сотрудники полиции, медики, инспекторы ГИМС, спасатели и пожарные.

По состоянию на 15 января в Кемском, Питкярантском, Муезерском, Суоярвском и Прионежском муниципальных районах проведение Крещенских купаний не предполагается в связи с отсутствием заявок.

Ожидается, что всего в Крещенских купаниях примут участие около 6 тысяч человек.

Как отметил Пшеницын, для обеспечения безопасности мероприятий планируется привлечь 171 сотрудника и 61 единицу специализированной техники.

По информации начальника управления по делам ГО и ЧС администрации Петрозаводска Игоря Виноградова, в Петрозаводске Крещенские купания планируется провести с 23.00 18 января до 03.00 19 января. Купель планируется установить возле Онежской набережной, в районе памятника Петру I. Безопасность будет осуществляться сотрудниками ГИМС МЧС России по Республике Карелия, МВД по РК, спасателями Карельской республиканской поисково-спасательной службы, представителями администрации города и медицинскими работниками. Всего планируется задействовать 38 человек и 9 единиц техники.

Во время купаний для удобства горожан будут установлены палатки для переодевания, установлена торговая точка с горячим чаем.