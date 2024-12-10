В пятницу, 13 декабря, на дорогах Петрозаводска будут ловить пьяных водителей

Профилактическое мероприятие пройдет в столице Карелии.

В ГАИ Петрозаводска сообщили о массовых проверках, которые пройдут на дорогах города в пятницу, 13 декабря.

Водителей в рамках мероприятия «контроль трезвости» будут проверять на алкоголь.

По данным Госавтоинспекции, за 11 месяцев в Петрозаводске произошло 14 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 5 человек погибли и 16 — получили травмы.

О фактах управления автомобилей пьяными водителями в Госавтоинспекции Петрозаводска просили сообщать по телефонам: 715-900, 78-44-44.