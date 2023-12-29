В пятницу несколько домов и детский сад в Медвежьегорске попадут под отключение воды

С 9.00 5 января будут проводить аварийные земельные работы.

С 9.00 до 00.00 5 января ООО «Сток» будут проводить аварийные земельные работы по ул. М. Горького в Медвежьегорске. Об этом сообщили в официальном паблике Медвежьегорского района.

Как рассказали в источнике, под отключение холодного водоснабжения попадут дома № 20,19,18,17,16,15,14,13,11,10,9,8,7,6,5,5а,4,3,2,1, Детский сад №2. Участок от ул. Дзержинского, д.15 (перекресток) до озера.