В поликлинике Петрозаводска умер пенсионер

Второй смертельный случай произошел в поликлинике №4 в Петрозаводске.

Как сообщил в Минздраве Карелии, сегодня утром, 8 апреля, в филиале поликлиники № 4 на улице Ровио скончался 83-летний мужчина.

Мужчина, по информации ведомства, к варчам обращался редко, последний раз приходил в 2017 году. На этот раз посетил поликлинику, чтобы пройти обследование в связи с предстоящей офтальмологической операцией.

"Все обследование пенсионер прошел, - сказали в Минздраве, - и оно, по словам врачей, не показало ничего тревожного. Но в рекреации мужчине неожиданно стало плохо, и он упал. Скорая приехала в течение 5 минут, до приезда были проведены реанимационные мероприятия, но спасти пациента не удалось".

По словам специалистов, причиной смерти могло стать сосудистое заболевание – кровоизлияние в мозг.

Ранее сообщалось, что в поликлинике №4 скончался 67-летний петрозаводчанин, который ожидал у регистратуры свою родственницу.