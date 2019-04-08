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Новости. Происшествия
15:35, 08 Апреля 2019
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС, архив

В поликлинике Петрозаводска умер пенсионер

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Второй смертельный случай произошел в поликлинике №4 в Петрозаводске.

Как сообщил в Минздраве Карелии, сегодня утром, 8 апреля, в филиале поликлиники № 4 на улице Ровио скончался 83-летний мужчина.

Мужчина, по информации ведомства, к варчам обращался редко, последний раз приходил в 2017 году. На этот раз посетил поликлинику, чтобы пройти обследование в связи с предстоящей офтальмологической операцией.

"Все обследование пенсионер прошел, - сказали в Минздраве, - и оно, по словам врачей, не показало ничего тревожного. Но в рекреации мужчине неожиданно стало плохо, и он упал. Скорая приехала в течение 5 минут, до приезда были проведены реанимационные мероприятия, но спасти пациента не удалось".

По словам специалистов, причиной смерти могло стать сосудистое заболевание – кровоизлияние в мозг.

Ранее сообщалось, что в поликлинике №4 скончался 67-летний петрозаводчанин, который ожидал у регистратуры свою родственницу.

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Комментарии

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кир
2019-04-08 15:43:13
Почему нет на мостике лживо скорбящих по Немцову? Уже второй случай за месяц, а их всё нет. :)
Мизантроп
2019-04-08 15:42:32
Бог решил призвать своего раба к себе и прививает ему спид, рак, инфаркт или инсульт, а какие-то смертные людишки, которые называют себя врачами, говорят богу: иди нахрен. Ну че, озорно...
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