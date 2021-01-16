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В понедельник в Карелии потеплеет до минус 4 градусов

Новости. Погода
17:00, 17 Января 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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О погоде на понедельник, 18 января, рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, 18 января в районах республики будет облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер западный, юго-западный, по северным районам северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -7, -12°С, местами подморозит до -16°С. Днем потеплеет до -4, -9°С, местами до -13°С.

В Петрозаводске также ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер западный, юго-западный умеренный.

Столбик термометра ночью остановится на отметке -9, -11°С, днем -6, -8°С.

Атмосферное давление будет ночью слабо расти, днем мало меняться.

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