В поселке Карелии 10 человек тушили пожар в магазине

В поселке Лоухи утром произошел пожар в магазине, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня утром, 29 ноября в 9.02, в поселке Лоухи на улице Советской произошел пожар в местном магазине.

Для ликвидации огня привлекались пожарно-спасательные подразделения Лоухского района в количестве 10 человек и двух единиц техники.

В 9.25 пожар был ликвидирован.

Причины возгорания выясняются.