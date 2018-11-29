В поселке Карелии 10 человек тушили пожар в магазине

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В поселке Лоухи утром произошел пожар в магазине, сообщили в МЧС Карелии.
Сегодня утром, 29 ноября в 9.02, в поселке Лоухи на улице Советской произошел пожар в местном магазине.
Для ликвидации огня привлекались пожарно-спасательные подразделения Лоухского района в количестве 10 человек и двух единиц техники.
В 9.25 пожар был ликвидирован.
Причины возгорания выясняются.
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