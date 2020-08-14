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В поселке Карелии мужчина подобрал чужой кошелек и тратил деньги экономно

Новости. Криминал
17:20, 14 Августа 2020
фото: pixabay.com
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В Прионежском районе возбуждено уголовное дело по факту кражи кошелька, который оставила в магазине местная жительница.

По сообщению в МВД Карелии, в полицию обратилась 38-летняя жительница поселка в Прионежском районе. Она собралась в магазин, а кошелек с 10 000 рублей найти не смогла. Потом вспомнила, что в последний раз видела его, когда расплачивалась в магазине.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 56-летнего подозреваемого. Мужчина обнаружил чужой кошелек в магазине, забрав деньги, выбросил его. Средства тратил экономно, чтобы подольше хватило на алкоголь и продукты. Когда полицейские его задержали, изъяли оставшиеся 4 850 рублей.

По факту кражи, совершенной с причинением значительного ущерба, возбуждено уголовное дело.

Ранее напарник по работе облегчил кошелек жителя Карелии на 135 тысяч рублей.

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Комментарии

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кир
2020-08-14 18:30:32
Полный игнор злобной и безобразной тетке. :)
тетка
2020-08-14 18:05:27
Со своим котом уж ты сам разговаривай, общий язык всегда найдете в силу равного интеллекта.
кир
2020-08-14 17:50:34
Ещё скажите моему коту, что зарплату учителям надо поднимать. Вот он - продукт нашей системы. :)
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