В поселке Карелии мужчина подобрал чужой кошелек и тратил деньги экономно

В Прионежском районе возбуждено уголовное дело по факту кражи кошелька, который оставила в магазине местная жительница.

По сообщению в МВД Карелии, в полицию обратилась 38-летняя жительница поселка в Прионежском районе. Она собралась в магазин, а кошелек с 10 000 рублей найти не смогла. Потом вспомнила, что в последний раз видела его, когда расплачивалась в магазине.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 56-летнего подозреваемого. Мужчина обнаружил чужой кошелек в магазине, забрав деньги, выбросил его. Средства тратил экономно, чтобы подольше хватило на алкоголь и продукты. Когда полицейские его задержали, изъяли оставшиеся 4 850 рублей.

По факту кражи, совершенной с причинением значительного ущерба, возбуждено уголовное дело.

Ранее напарник по работе облегчил кошелек жителя Карелии на 135 тысяч рублей.