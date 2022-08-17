В поселке Карелии пьяный водитель без прав устроил ДТП, в котором пострадали две юные пассажирки

В поселке Рабочеостровск Кемского района в пьяном ДТП пострадали две 17-летний пассажирки, сообщили в ГИБДД Карелии.

В субботу, 27 августа, в 19.40 в поселке Рабочеостровск Кемского района на улице Комсомольская, у дома №33, водитель 22-х лет с признаками опьянения и без прав не справился с управлением автомобилем Renault Logan и упал в кювет.

В результате ДТП в перевернувшейся машине пострадали две 17-летние девушки-пассажирки.