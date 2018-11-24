В поселке Карелии сгорела баня

Пожар произошел накануне вечером в частной бане в поселке Лахденкюля Сортавальского района, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую пятницу, 23 ноября, в 19:44 пожарно-спасательные подразделения Сортавальского района (6 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в частной бане в Лахденкюля у дома №28А.

На тушение пожара ушло более 30 минут.

Причины, виновный и ущерб устанавливаются.