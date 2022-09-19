В поселке Карелии словесные оскорбления закончились убийством пенсионера

В Пряжинском районе пьяный спор завершился убийством, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, 15 сентября в квартире жилого дома в поселке Чална Пряжинского района с признаками насильственной смерти обнаружен труп мужчины 1962 года рождения.

Незамедлительно на место происшествия выехал следователь. В результате после проведения оперативных мероприятий был задержан подозреваемый, причастный к убийству. Им оказался 46-летний местный житель, который был знаком с потерпевшим.

На допросе подозреваемый пояснил, что они распивали спиртное. Из-за словесного оскорбления между ними произошел конфликт, и подозреваемый напал на пенсионера с ножом, причинив смертельные ранения.

Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления. Он взят под стражу.

В настоящее время следователем завершен осмотр места происшествия, проводятся следственные действия, направленные на закрепление всех обстоятельств совершенного преступления.