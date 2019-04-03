В поселке Карелии женщина пропила пилу соседа

В Лахденпохском районе местный житель после пьянки с друзьями остался без пилы, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Лахденпохского района обратился 43-летний житель административного центра. Он сообщил, что из его квартиры похищена бензопила стоимостью 13,5 тыс. рублей. Заявитель пояснил, что накануне распивал спиртные напитки со своими соседями, а утром обнаружил исчезновение имущества.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую, 50-летнюю горожанку. Она проживает в соседней квартире и в тот день была в гостях у заявителя.

По версии полицейских, женщина похитила пилу, спрятала её в подъезде, а затем предложила купить за тысячу рублей соседу, проживающему этажом выше. Мужчина проверил инструмент на исправность, заплатил гражданке, а затем убрал пилу в то же укромное место в подъезде. Вырученные от незаконной сделки средства подозреваемая потратила на алкоголь.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Ранее судимая фигурантка находится под подпиской о невыезде. Похищенное изъято и возвращено владельцу.