В поселке на севере Карелии утеплили школу

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о ремонте школы в поселке Рабочеостровск в Кемском районе.

На своей станице в соцсети глава Карелии написал: строим новые школы, но не забываем про ремонт старых. Эту работу продолжаем по всей республике.

По словам Артура Парфенчикова, школа в Рабочеостровске — один из пилотных проектов северной школы, где проведён весь комплекс работ по повышению энергоэффективности.

«В школе теперь тепло и светло, а затрат на электроэнергию стало меньше. Достичь экономии в полмиллиона рублей удалось благодаря утеплению фасадов здания, замене окон и уличных дверей, установке современных теплоузлов. Решив эти вопросы, можно переходить к наведению красоты внутри, чем сейчас администрация школы и занимается. Так, 1 сентября детей встретят отремонтированные классы и новый современный кабинет центра „Точка роста“», — написал Парфенчиков.

По информации главы, школа в Рабочеостровске — пилотная, но не единственная. В этом году из республиканского бюджета выделено 72 млн рублей на подготовку проектно-сметной документации для капитального ремонта 25 наших школ. Всего за ближайшие 5 лет отремонтируем 70 школ республики.