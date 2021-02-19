В последние дни календарной зимы АО "ПСК" продолжит неотложные ремонты в электрических сетях

Прионежская сетевая компания приносит извинения потребителям за доставленные неудобства, связанные с кратковременными отключениями во время проведения ремонтных работ.

АО "ПСК" информирует, что в зоне ответственности компании запрещены все плановые ремонты на энергообъектах с 16 часов 20 февраля до 8 утра 24 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Оперативно-выездные бригады находятся в повышенной готовности.

С 24 по 26 февраля временные отключения возможны.

Калевальский национальный район:

- С 24 по 26 февраля с 16.30 до 17.30. Поселок Боровой.

- С 24 по 26 февраля с 10.00 до 14.00. Поселок Новое Юшкозеро: улица Студенческая.





Кемский муниципальный район:

- 24 февраля с 9.00 до 11.00 и с 13.30 до 15.30. Город Кемь (частично).

- 25 февраля с 9.00 до 11.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 40-50).

- 25 февраля с 13.30 до 15.30. Город Кемь: садово-огородное товарищество "Локомотив".

- 26 февраля с 9.00 до 11.00. Город Кемь: радиорелейный узел, вышки связи.

- 26 февраля с 13.30 до 15.30. Город Кемь: Пролетарский проспект (дом 42).

Кондопожский муниципальный район:

- 25 февраля с 9.00 до 16.00. Город Кондопога: площадь Ленина (дом 5), улица Бумажников (дом 12); поселок Гирвас: улица Кондопожская; поселок Сосновый: улица 34 километр.

- 26 февраля с 10.00 до 15.00. Деревня Лижма (частично).

Лоухский муниципальный район:

- 24 февраля с 11.00 до 14.00. Поселок Пяозерский: улица Молодежная (дома 1, 2), первый район хозяйственных построек.

- 25 февраля с 10.00 до 17.00. Поселок Амбарный (здания котельной, школы, ФАПа, РТПЦ, водозабора).

- 26 февраля с 11.30 до 14.00. Поселок Лоухи: улицы Юбилейная, Совхозная, Набережная, Первомайская, переулок Дачный, здания пожарной части, поликлиники, водозабора.

Медвежьегорский муниципальный район:

- С 24 по 26 февраля с 9.00. до 17.00. Деревня Уница (потребители будут обеспечены электроэнергией от передвижной дизельэлектростанции).

Прионежский муниципальный район:

- 24 февраля с 10.00 до 16.00. Деревня Нижние Виданы: улица Новая (частично); поселок Чална: улицы Новореченская, Заречная, переулки Зеленый, Юбилейный; деревня Ужесельга: ИП Мамедов Сергей Игоревич.

- С 24 по 26 февраля с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Онежская (частично), Яблочная, Савкины Поля; поселок Пай: улицы Ладвинская, Станционная, Некрасова.

- 25 февраля с 10.00 до 15.00. Деревня Ужесельга: улицы Центральная (частично), Интернациональная, переулки Садовый, Еловый, Черноморский, Балтийский.

- 26 февраля с 10.00 до 15.00. Село Деревянное: улицы Пионерская, Ветеранов, Совхозная, переулок Ивовый (здания детского сада, котельной, амбулатории, отряда пожарной службы).

Сегежский муниципальный район:

- с 24 по 26 февраля с 9.00 до 17.00. Поселок Кяргозеро.

Сортавальский муниципальный район:

- 25 февраля с 13.00 до 15.00. Город Сортавала: улица Бондарева (дом 3).