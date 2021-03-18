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В приграничной зоне Карелии и Мурманской области поймали 20 рыбаков-нарушителей

Новости. Общество
14:11, 19 Марта 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов
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В марте выявлено более 20 нарушителей пограничного режима в пограничной зоне на территории Мурманской области и Карелии, сообщили в Погрануправлении республики.

Все 20 рыбаков, нарушивших пограничный режим, были привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

Пограничное управление напоминает гражданам, что ведение хозяйственной, промысловой или иной деятельности либо проведение массовых общественно-политических, культурных или иных мероприятий в пограничной зоне без разрешения пограничных органов либо с разрешения таких органов, но с нарушением установленного порядка осуществления такой деятельности влечет, в том числе, наложение штрафа в размере до одной тысячи рублей - для физических лиц, до 5000 рублей - для должностных лиц, до 10 тысяч рублей - для юридических лиц.

Для консультаций о правилах пограничного режима, а также по вопросам оформления пропусков и разрешений на въезд (проход) в пограничную зону, временное пребывание и передвижение в ней, граждане могут обращаться по телефонам подразделений Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия: 8-8142-79-01-48 (г. Петрозаводск), 8-814-59-97-851 (г. Костомукша), 8-814-57-59-199 (г. Суоярви), 8-814-30-30-306 (г. Сортавала), 8-815-54-32-229 (пгт Никель), 8-815-33-53-136 (с. Алакуртти).

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