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Новости. Культура
11:56, 14 Июня 2018

В Прионежье пройдет летний фестиваль

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В субботу в селе Деревянное в лагере "Дружба" пройдет большой летний фестиваль "Мое Прионежье".

Организаторами мероприятия являются администрация Прионежского района и районный центр культуры. На фестивале представят своё творчество сольные исполнители, музыкальные и танцевальные коллективы, фольклорные группы и ансамбли Петрозаводска и Прионежского района. Изюминкой станет выступление Вадима Якушева, финалиста программы "Шоу-голос" на Первом канале. Будет работать выставка-ярмарка, на которой народные умельцы представят свои рукотворные изделия.

"Символом фестиваля станет русская красавица Онега. Дочь Воды и сестра Земли, обладательница красоты и ума. По преданиям прионежцев, девушка живёт на берегу озера, передвигается с помощью волн. Онега имеет дар управлять погодой и атмосферными явлениями, а также она любит шутить. Карелы говорят, если в июне пошёл снег, значит красавица - Онега  подшучивает", - сообщают организаторы.

Мероприятие рассчитано на самую широкую аудиторию. Подготовлена анимационная программа для детей, батуты, торговые ряды и конные прогулки.

Фестиваль пройдет 16 июня с 14.00 до 21.00 в лагере "Дружба".

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