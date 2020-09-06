В Прионежском районе Карелии автомобиль снесло с мокрого моста в кювет

ДТП произошла на грунтовой дороге недалеко от поселка Ладва–Ветка.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" участники аварии написали благодарность все, кто помогал им выбраться з кювета.

"В воскресенье, 6 сентября, на грунтовой дороге, после посёлка Ладва-Ветка, с мокрого моста машину снесло в кювет, - написано в сообщении. - Хотим выразить свою благодарность всем, кто останавливался и предлагал свою помощь! Отдельное спасибо мужчине, который ездил до Ладва-Ветки в поисках машины! Хоть вам и не удалось нам помочь, но это очень ценно! И, конечно же, огромное спасибо мужчине, который вытащил машину! Удачи вам на дорогах!"