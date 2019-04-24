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Новости. Общество
11:09, 24 Апреля 2019

В Прионежском районе и Петрозаводске энергетики ведут ремонты ЛЭП

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Во 2 и 3 кварталах в населенных пунктах Прионежья и в Соломенном будет отремонтировано шесть ЛЭП напряжением 0,4 кВ

Работы по повышению надежности энергоснабжения потребителей пройдут в поселках Ладва-Ветка, Заозерье и Мелиоративный.

В ходе ремонтных работ на энергообъектах будет заменено 79 опор и смонтировано 2 км. нового провода.

Модернизация ЛЭП идет в рамках утвержденной правительством РК "Ремонтной программы" "Прионежской сетевой компании на 2019 год". Работы проводятся силами персонала АО «ПСК» (подрядным способом).

В эксплуатации АО «ПСК» находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично г. Петрозаводска включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.

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