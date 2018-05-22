В промпарке в Надвоицах появились первые два резидента

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Гендиректор АО "Корпорация развития республики Карелия" Юрий Савельев заявил, что через месяц в промпарке "Надвоицы" могут приступить к строительным работам первые резиденты.
"Уже сейчас, в июне, два резидента заходят. Только вчера я был на площадке. "Метконпарк" и компания "Спецкрой" сейчас будут приступать уже к строительным работам",- заявил Юрий Савельев на заседании комитета по бюджету и налогам Заксобрания Карелии.
Как пояснил руководитель Корпорации развития Карелии, "Метконпарк" будет производить металлоконструкции; организация "Спецкрой" специализируется на пошиве рабочей одежды.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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