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В прошлом году специалисты проверили более 2,5 тысяч километров дорог в Карелии

Новости. Общество
07:20, 30 Января 2024
фото: © Официальный интернет-портал Республики Карелия

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Обнаружили более 140 нарушений.

В 2023 году специалисты Госкомитета республики по строительному, жилищному и дорожному надзору обнаружили более 140 нарушений содержания автодорог в регионе, сообщили на официальном портале республики.

В течение года специалисты дорожного надзора проводят выездные обследования содержания региональных и межмуниципальных дорог во всех муниципальных районах Карелии. Под надзором Госкомитета в 2023 году находилось 412 дорог республиканского и межмуниципального значения общей протяженностью свыше 6 тысяч километров, из которых более 4 тысяч километров приходится на дороги с  щебеночно-гравийным и грунтовым покрытием.

На особом контроле – содержание автодорог в осенне-весенний и зимний период, когда выявляется наибольшее количество нарушений, которые могут привести к возникновению аварийных ситуаций: дефекты и повреждения проезжей части, которые значительно затрудняют движение по автодороге транспорта и представляют опасность для участников движения (колейность, выбоины, наличие на дороге гребенки, провалов, промоин, зимняя скользкость, нарушение профиля дороги).

При обследовании автодорог инженеры-инспекторы используют программно-аппаратный комплекс фото и видеофиксации нарушений с привязкой событий к моментам времени и координатам.

В 2023 году при осуществлении полномочий регионального государственного надзора на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве специалисты Госкомитета провели 38 выездных обследований участков 52 автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Карелии протяженностью более 2,5 тысяч километров. Выявлено 143 нарушения содержания автодорог.

По результатам надзорных мероприятий в адрес организаций, ответственных за поддержание автодорог в надлежащем состоянии, направлена соответствующая информация для устранения выявленных нарушений и принятия мер по исполнению контрактов.

Проверки исполнения гарантийных обязательств по содержанию региональных и межмуниципальных дорог показывают, что нарушения, выявляемые Госкомитетом, устраняются в установленные сроки.

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