В районах Карелии ремонтируют крупные подстанции

АО "Прионежская сетевая компания" во II – III кварталах 2018 года подрядным способом ведет капитальный ремонт зданий 16 трансформаторных подстанций.

"Необходимость в ремонте зданий подстанций велика", - объяснили в производственно-техническом отделе АО "ПСК". – "При нормальном состоянии стен, фундамента, кровли риск ЧП на энергообъекте при влиянии внешних факторов минимален. Кроме этого, при нормальном состоянии здания ТП, риск проникновения посторонних лиц на ее территорию снижается, а значит, снижается риск и для самих нежеланных посетителей получить электротравму и повредить подстанцию".

Капитальный ремонт подстанций начался во втором квартале нынешнего года и все ремонтные работы будут закончены в третьем квартале.

Будут отремонтированы здания подстанций в Кондопоге, Костомукше, Олонце, Сортавале, в поселке Пиндуши Медвежьегорского района, в поселках Волома и Пенинга Муезерского района, в поселке Мелиоративный и на станции Деревянка Прионежского района.

Капитальные ремонты зданий подстанций идут в рамках выполнения "Ремонтной программы" Прионежской сетевой компании на 2018 год, утвержденной правительством Карелии.

В эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично г. Петрозаводска включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.