В районе Карелии 16 пожарных тушили огонь в жилом доме

Пожар произошел в минувшие сутки в поселке Чална, сообщили в МЧС Карелии.

В 19.10 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска, Пряжинского и Прионежского районов в составе 16 человек привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме в п. Чална на ул. Октябрьской.

В 20.50 пожар ликвидирован.

В результате повреждено помещение бани на площади 15 кв м. Эвакуировали два газовых баллона.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.