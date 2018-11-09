ВИДЕО: Медпункт в Карелии не подключили к теплу "в целях экономии бюджета"

В селе Коткозеро Олонецкого района Карелии из-за холода в медпункте местные жители вынуждены проходить медосмотр в шапках и теплой одежде.

В сюжете ГТРК "Карелия" сообщается, что фельдшерский пункт в Олонецком районе не отапливается, потому что администрация в целях экономии бюджета решила закрыть здание где располагался ФАП, а сам медпункт перевести в другое здание, но не успели до холодов.

"Больше половины здания пустует, а на отопление требуется порядка 170 тысяч в месяц", - объяснил Сергей Прокопьев, глава администрации Олонецкого района.

Лариса Соколова работает там фельдшером уже восьмой год и говорит, что никогда не лечила людей в подобных условиях. ЦРБ выделило учреждению тепловую пушку, но и от нее нет пользы. Потому что электропроводка плохая.

Медпункт обслуживает порядка тысячи человек. Люди вынуждены приходить на прием в верхней одежде. В физиокабинете температура на 16 градусов меньше нормы, и пациенты отказываются от проведения процедур, в которых они крайне нуждаются в осенний период во время вспышек ОРВИ.

Глава Коткозерского поселения Надежда Рубец сообщила, что ремонт помещений, куда должен переехать ФАП, завершится через несколько недель. А еще нужно провести водопровод, электричество, но денег на это нет.

Местные жители вынуждены ходить в холодное здание, боясь заболеть, в надежде на то, что в скором времени будут изменения.