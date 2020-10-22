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В районе Карелии обустроят около 100 контейнерных площадок для мусора

Новости. Общество
18:20, 23 Октября 2020
фото: © пресс-служба "Автоспецтранс"
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Сейчас 14% жителей Медвежьегорского района не имеют контейнерных площадок, сообщает пресс-служба регионального оператора "Автоспецтранс".

До конца года в Медвежьегорском районе обустроят 96 контейнерных площадок для сбора мусора. Из них 51 появится в Медвежьегорске, Толвуе, Великой Ниве, Космозере и Ламбасручье, 20 уже установлены в поселке Пиндуши, 16 – в Повенце, 7 – в Великой Губе и 2 – в Шуньге.

Из 27 тысяч жителей, коммунальная услуга по вывозу отходов имеют 86% жителей района.

Главными задачами в "Автоспецтрансе" считают обслуживание поселений на островах, уборку несанкционированных свалок, вывоз мусора из тех деревень, откуда он пока не вывозится, и покупку новых контейнеров.

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