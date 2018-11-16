В районе Карелии пожар в жилом доме потушили подручными средствами

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Пожар произошел в Лоухском районе в многоквартирном доме, сообщили в МЧС Карелии.
Пожарно-спасательные подразделения Лоухского района в 21.14 привлекались для ликвидации пожара в многоквартирном жилом доме на ул. Шмагрина.
В течение шести минут спасатели потушили огонь с помощью подручных средств.
Сгорела бытовая техника на площади 1 кв м. Причина возгорания – неисправное электрообуродование.
Погибших и пострадавших нет.
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