В районе Карелии сгорел этаж деревянного дома

В Пряжинском районе загорелся частный деревянный дом, жильцы успели покинуть горящее строение, сообщили в МЧС Карелии.

Накануне, 22 января, в 20.00 в деревне Алекка горел двухэтажный деревянный частный дом.

Для ликвидации пожара были привлечены пожарно-спасательные подразделения Эссойлы, Мелиоративного и Ведлозера. Были задействованы три пожарные автоцистерны.

На момент прибытия пожарных огнем был охвачен второй этаж и кровля дома. Жильцы успели покинуть горящий дом.

Площадь повреждения – 30 кв м.

Погибших и пострадавших нет.

Причины выясняются.