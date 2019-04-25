В районе Карелии суд лишил прав 8 водителей с алкогольной зависимостью

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Данный диагноз является противопоказанием к управлению транспортными средствами всех категорий, сообщили в прокуратуре Карелии.
По результатам проверок установлено, что ряд жителей Кондопожского района состоят на учете у врача-нарколога с диагнозом "синдром зависимости от алкоголя" и при этом обладают водительскими удостоверениями на право управление транспортными средствами, являются активными участниками дорожного движения, а один из них даже занимается частным извозом пассажиров.
В связи с этим прокурор Кондопожского района направил в суд заявления о признании недействительным водительских удостоверений.
Кондопожский городской суд лишил прав 8 водитель с алкогольной зависимостью.
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