Суд оштрафовал жителей Карелии за отсутствие ПЦР-тестов после поездки за границу

В Лахденпохском районе Карелии местные жители, не разместившие результаты ПЦР-тестов после возвращение из-за границы, получили крупные штрафы, сообщили на сайте местного суда.

Лахденпохский районный суд рассмотрел административные дела нескольких жителей района, прибывших из-за рубежа.

Было установлено, что граждане нарушили требования постановления главного санитарного врача Российской Федерации, поскольку в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию России не разместили информацию о результатах теста на COVID-2019 методом ПЦР в ЕПГУ.

Суд, исследовав предоставленные Роспотреднадзором материалы, пришел к выводу о виновности жителей района. В качестве административного наказания каждому из них был назначен штраф в семь с половиной тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что за время пандемии жители Карелии, вернувшиеся из-за границы, оштрафованы на 2 млн рублей из-за отсутствия ПЦР-тестов.