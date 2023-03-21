В районной больнице Карелии исследовать клещей будут с помощью колебания ротора и микрошариков

Для лаборатории Сортавальской ЦРБ приобрели прибор MagNA Lyser, который можно использовать для проведения исследования клеща на выявление возбудителей инфекционных заболеваний.

Как сообщил на своей странице глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, за счёт средств Минздрава Карелии и резервного фонда правительства республики в лабораторию Сортавальской ЦРБ приобрели прибор MagNA Lyser.

Как объяснил министр, новое оборудование необходимо на этапе подготовки проб к лабораторным исследованиям. В весенне-осенний период прибор будет активно использоваться для проведения исследования клеща на выявление возбудителей инфекционных заболеваний.

«Во время работы прибора происходит быстрое колебание ротора, заполненного специальными пробирками. Содержимое пробирок с чрезвычайно высокой скоростью взбалтывается вверх-вниз. При столкновении с керамическими микрошариками биологический материал в пробирках образцов автоматически разрушается. Полученные поверхностные компоненты, содержащие нуклеиновые кислоты и белки, используются для последующего микробиологического анализа. Новый аппарат позволяет эффективно гомогенизировать даже самые сложные и жёсткие образцы», - объяснил Михаил Охлопков.

Глава ведомства напомнил, что Карелия входит в число эндемичных районов, где встречаются иксодовые клещи, которые могут являться переносчиками вирусных инфекций. Ранее гомогенизация тканей для проведения анализа проводилась специалистами вручную. В 2022 году в лаборатории Сортавальской ЦРБ было выполнено около 300 лабораторных исследований клеща методом ПЦР. В 50 случаях подтвердился клещевой боррелиоз. Теперь процесс автоматизирован, и время проведения исследований значительно сократится.