В районной больнице Карелии открыли операционный блок

Капитальный ремонт завершился в операционном блоке Кондопожской ЦРБ.

Как рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, в Кондопожской ЦРБ после капитального ремонта и модернизации открылся операционный блок.

«Сделано много. Полностью выровнены и облицованы плиткой стены, сделан подвесной потолок, на пол положена плитка из керамогранита, полностью заменены электропроводка и электрооборудование, сделан санпропускник, установлены пластиковые двери. Заменены все сантехнические приборы на хирургические и бесконтактные с полной заменой сетей водоснабжения и водоотведения. Так же заменены сети отопления и радиаторы, системы кондиционирования и обеззараживания воздуха, пожарная сигнализация», — сообщил министр здравоохранения на своей странице в соцсети.

Благодаря ремонту, сделанному, по словам Михаила Охлопкова, по программе модернизации первичного звена здравоохранения, в больнице значительно расширился перечень выполняемых операций.