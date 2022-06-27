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В районной больнице Карелии появится приемный покой, как в кино

Новости. Общество
08:00, 01 Июля 2022
фото: кадр сериала "Скорая помощь"

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В Беломорской ЦРБ после капитального ремонта палата реанимации откроется прямо в приемном покое, чтобы пациент не умер по пути.

На своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков написал пост о капитальном ремонте Беломорской ЦРБ, где сравнил будущий приемный покой районной больницы с «киношным» вариантом.

«Жители Карелии обратили, наверное, внимание на то, что во многих современных фильмах и сериалах про скорую помощь при поступлении тяжелого и крайне тяжелого пациента в стационар реанимационные мероприятия начинаются с момента приёма больного», - написал Михаил Охлопков.

Министр отметил, что у нас в здравоохранении всегда приемный покой и реанимация были отдельно: пока довезут больного до реанимации, он и умереть мог. А сейчас все развивается, поэтому современная медицина приходит не только в большие города, но в районные центры, в Карелию в том числе.

«Минздрав Карелии последовательно в течение последних лет реализует проект «палата реанимации - в приемном отделении стационара». Мы это сделали уже в БСМП, Сортавале и Сегеже. Настала очередь Беломорска. Здесь главный корпус ЦРБ не видел капитального ремонта более 30 лет, и в приемном покое все было устроено по старинке. В этом году приемное отделение обустраиваем в соответствии с современными подходами к организации медицинской помощи», - сообщил Охлопков.
Также руководитель карельского Минздрава рассказал, что для правильного, рационального размещения реанимационного зала, процедурных кабинетов, отдельных смотровых для пациентов с подозрениями на инфекционные заболевания и других помещений в Беломорской ЦРБ проведена перепланировка.

Вместо старого линолеума на полу появился современный керамогранит, проведены новые инженерные коммуникации, произведена замена окон и дверей. Входная группа также видоизменена. Двери будут открываться автоматически, обустроят отдельный вход для инвалидов и других маломобильных граждан.

«Цель всех наших ремонтов, которые проводятся сейчас в каждой ЦРБ по программе модернизации первичного звена здравоохранения, - чтобы и медики, и пациенты чувствовали себя комфортно. Именно к этому мы стремимся, планируя наши нововведения, в том числе выбирая цветовые решения в интерьере, удобную мебель, оформляя понятную навигацию», - объяснил Михаил Охлопков.

На обновление приемного отделения Беломорской ЦРБ, по информации главы Минздрава Карелии, направлено 10 млн рублей.

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