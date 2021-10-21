В райцентре Карелии 18-летняя девушка ночью покусала полицейского

Юная жительница Сегежи стала фигуранткой уголовного дела после применения насилия в отношении сотрудника полиции.

По данным Следкома Карелии, в одну из сентябрьских ночей во дворе жилого дома по улице Ленина в Сегеже полицейские задержали 18-летнюю девушку за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения. Подозреваемая вела себя агрессивно, упала на землю, обхватила ногу одного из стражей порядка и укусила в область икроножной мышцы.

Следком Карелии возбудил уголовное дело. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Агрессивной девушке грозит до 5 лет колонии.

Ранее сообщалось, пребывая в состоянии, оскорбляющем человеческое достоинство, житель Карелии ударил полицейского головой в лицо.