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В райцентре Карелии 18-летняя девушка ночью покусала полицейского

Новости. Криминал
12:42, 21 Октября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Юная жительница Сегежи стала фигуранткой уголовного дела после применения насилия в отношении сотрудника полиции.

По данным Следкома Карелии, в одну из сентябрьских ночей во дворе жилого дома по улице Ленина в Сегеже полицейские задержали 18-летнюю девушку за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения. Подозреваемая вела себя агрессивно, упала на землю, обхватила ногу одного из стражей порядка и укусила в область икроножной мышцы.

Следком Карелии возбудил уголовное дело. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Агрессивной девушке грозит до 5 лет колонии.

Ранее сообщалось, пребывая в состоянии, оскорбляющем человеческое достоинство, житель Карелии ударил полицейского головой в лицо.

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Комментарии

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Кир
2021-10-21 12:48:52
Понять и простить. Она ласки хотела.
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