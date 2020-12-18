В райцентре Карелии, где жители сами украсили новогодний городок, обещают поставить елку в воскресенье

Новогодняя красавица должна появиться на площади Мира в Сегеже уже 20 декабря.

Напомним, Сегежа осталась одним из немногих карельских райцентров, где до сих пор не украсили главную площадь к Новому году. Местные жители, устав ждать "праздника", установили мини-елку на площади Мира.

Как пишут в паблике "Сегежа слушает", договор на монтаж елки заключен еще 10 декабря. Новогодняя красавица будет установлена на площади мира до 20 декабря.

"Администрация уверяет, что совместно с "Молодежным центром" и "Центром культуры и досуга" постараются создать праздничную атмосферу в городе. Сейчас же можно сходить и посмотреть на елочку у магазина "Ясень"", - пишут в паблике.